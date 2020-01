Dazi: intesa USA-Cina “dopo una guerra commerciale che ha sconvolto produzione, scambi e quotazioni” (Di martedì 14 gennaio 2020) “L’aumento record del 67% delle importazioni di soia da parte del gigante asiatico a dicembre ha concorso a ridurre il surplus commerciale e ha spinto verso il raggiungimento dell’intesa tra Usa e Cina, dopo una guerra commerciale che ha sconvolto produzione, scambi e quotazioni a livello globale“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti in occasione della firma della ‘fase uno’ dell’accordo sul commercio tra i due Paesi che ha visto proprio la soia al centro di un duro braccio di ferro. “La soia – sottolinea la Coldiretti – è uno dei prodotti agricoli più coltivati nel mondo, largamente usato per l’alimentazione degli animali da allevamento, con gli Stati Uniti che si contendono con il Brasile il primato globale nei raccolti seguiti, sul podio, dall’Argentina per un totale dell’80% dei raccolti mondiali. La Cina – continua la Coldiretti ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

