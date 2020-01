Dario Franceschini: “governo sia incubatore di una nuova alleanza” (Di martedì 14 gennaio 2020) Dario Franceschini: “governo sia incubatore di una nuova alleanza” Il mese di gennaio potrebbe essere decisivo per la tenuta dell’esecutivo giallo-rosso. La doppia tornata elettorale in Emilia-Romagna e Calabria potrebbe mostrare i reali rapporti di forza all’interno del Paese e aprire a riflessioni interne alla maggioranza. La campagna elettorale – in particolare, quella in Emilia-Romagna – sta offuscando le tematiche cruciali che deve affrontare il governo guidato da Giuseppe Conte, con prescrizione e nodo autostrade a farla da padrone. Proprio il primo ministro ha assicurato che, dopo le elezioni del 26 gennaio, bisognerà tirare le somme e sedersi al tavolo, per discutere del presente e del futuro. Tra chi prova a tirare la volata alla soluzione della continuità, c’è il ministro per la Cultura, Dario Franceschini. Dario Franceschini ... Leggi la notizia su termometropolitico

