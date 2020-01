Dardust, nuovo album e i brani di Sanremo: “La loro forza inaspettata” (Di martedì 14 gennaio 2020) Con Mahmood si è fatto conoscere al grande pubblico trionfando in Italia e all’estero, ma il suo nome vanta collaborazioni importanti e brani dal successo indiscusso. E’ lui l’uomo che si cela dietro alcune delle più grandi hit nostrane degli ultimi tempi, da Fedez a Fabri Fibra, da Jovanotti ai The Giornalisti, passando per Giusy Ferreri ed Elisa, Mengoni e Luca Carboni. Ci ha fatto divertire come protagonista della seconda stagione di “Mara impara: la nuova musica”. Dario Faini, in arte Dardust, è produttore e pianista. Propone qualcosa di completamente innovativo, unendo il pianoforte all’elettronica. La sua musica è piena di adrenalina, racconta vissuti personali trasmettendo un’energia contagiosa senza tralasciare passi nostalgici e risvolti più cupi. Dardust racconta il nuovo album, “S.A.D. Storm and Drugs”, frutto di “una tempesta personale”. Ai nostri microfoni, inoltre, ha ... Leggi la notizia su notizie

