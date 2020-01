Danger Gazes, uno sparatutto top-down, ha aumentato le vendite del 400% su Steam dopo essere stato scaricato illegalmente (Di martedì 14 gennaio 2020) Quando lo sparatutto top-down Danger Gazers è uscito su Steam all'inizio di quest'anno, non ha fatto molta fortuna. Una settimana dopo, lo sviluppatore, Shota Bobokhidze, ha caricato un torrent del titolo su The Pirate Bay, dichiarando di aver introdotto il gioco completamente funzionante. In cambio ha chiesto ai giocatori a cui piaceva il gioco da considerare l'acquisto a prezzo pieno. Ebbene, questa mossa ha dato i suoi frutti, poiché le vendite del gioco sono schizzate al 400%.Tutto ciò sembra essere vero poiché nelle recensioni lasciate dai giocatori si fa riferimento ad un torrent per tutti coloro che non potevano permettersi il gioco. Bobokhidze ha dichiarato di essere empatico con i giocatori che, per qualsiasi motivo, non possono permettersi di acquistare un gioco. "Sono cresciuto praticamente in una situazione in cui la pirateria era l'unica soluzione e il modo per ottenere il ... Leggi la notizia su eurogamer

