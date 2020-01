Dalla produzione al consumo, ogni anno in Italia 5,6 milioni tonnellate di cibo prodotto in eccedenza (Di martedì 14 gennaio 2020) Secondo una ricerca condotta da Istituto Green Bocconi per conto di Metro Italia, il 57% di queste eccedenze è generato Dalla prima parte della filiera: produttori, distributori e operatori della ristorazione; il 43% dai consumatori finali Leggi la notizia su ilsole24ore

matteosalvinimi : Questo pomeriggio alla Rispa Srl di Mirandola (Mo), un’eccellenza mondiale nella produzione di stampi e componentis… - fisco24_info : Dalla produzione al consumo, ogni anno in Italia 5,6 milioni tonnellate di cibo prodotto in eccedenza: Secondo una… - GSqueri : RT @SAIEfiera: #SAIE2020 è filiera: SAIE è una manifestazione a 360° in cui valorizzare l'intera filiera delle costruzioni: dalla progettaz… -