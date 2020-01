Dakar 2020, Marc Coma: “Buona tappa oggi, domani correremo come abbiamo fatto sempre” (Di martedì 14 gennaio 2020) A Marca ha parlato, al termine della tappa odierna della Dakar, Marc Coma, navigatore e connazionale di Fernando Alonso sulla Toyota Hilux del campione iberico. oggi i due hanno pagato 13’03” dal vincitore di tappa Stephane Peterhansel, ma domani potrebbe esserci lo spazio per andare all’attacco. Coma analizza la tappa odierna, in cui i due hanno anche forato: “È stata una buona tappa. Siamo partiti abbastanza presto e nella prima parte c’era molta pietra. abbiamo forato una volta, poi da lì abbiamo preso il nostro ritmo e senza rischiare e senza incidenti siamo riusciti a finire la gara“. Per la frazione di domani Alonso aveva annunciato nel giorno di riposo la possibilità di attaccare, ma Coma predica calma: “correremo come fatto fino ad ora, il ritmo che abbiamo non è male e vedremo domani dove possiamo arrivare, ma non dobbiamo impazzire ... Leggi la notizia su oasport

SkySportMotoGP : Aveva 40 anni Ed era un veterano della corsa #SkyMotori #Dakar2020 #Goncalves - thelastcornerit : Dakar 2020 – Day9, Quad: Casale vince per soli 3? su Enrico, pessima prova per Vitse - quattroruote : Finale al cardiopalma per la #Dakar: dopo la nona tappa di oggi, Sainz e Al-Attiyah sono divisi da 24 secondi, con… -