Da Un posto al sole alle pulizie con la madre: la doppia vita di Imma Pirone (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un nuovo volto ha fatto il suo ingresso nella soap opera Un posto al sole: si tratta di Imma Pirone. L’attrice interpreta il ruolo di Clara, cameriera dei Palladini, ma non tutti sanno che lo stesso lavoro lo svolge anche nella vita reale. Imma, infatti, fuori dal set aiuta la madre a portare avanti l’impresa di pulizie familiare, come racconta in un’intervista al quotidiano Il Mattino. Imma Pirone tra set e lavoro in famiglia Quando la fiction si intreccia con la realtà. È questo il filo conduttore che caratterizza la vita di Imma Pirone, entrata recentemente nel cast di Un posto al sole nel ruolo della cameriera Clara. L’attrice, infatti, quando non si trova sul set della celebre soap opera svolge un’attività simile nella vita reale. Nello specifico la ragazza si occupa di aiutare la madre a portare avanti l’impresa di pulizie di famiglia in seguito alla morte del padre. Pulendo ... Leggi la notizia su thesocialpost

