Da Bucciano a New York | stage alle Nazioni Unite offerto dal Comune

Tempo di lettura: 3 minuti Uno stage formativo di una settimana, presso le Nazioni Unite a New York, da svolgersi tra fine marzo ed inizio aprile e totalmente a carico del Comune. È quanto offre il Comune di Bucciano, guidato da Domenico Matera, che circa dieci giorni fa ha sottoscritto un protocollo di intesa con l'Associazioni Diplomatici, aderendo così al progetto CWMUN NEW York 2020 (Change the World Model United Nations 2020). Un progetto rivolti a giovani diplomati, di età compresa tre i 18 ed i 23 anni residenti nel Comune di Bucciano, che consente loro di trascorrere una esperienza formativa e di studio presso la sede delle Nazioni Unite. Il viaggio è interamente a carico dell'ente, compreso il volo ed il pernottamento. Il modulo di presentazione della domanda, potrà essere scaricato direttamente dal sito del Comune www.Comune.Bucciano.bn.it e dovrà essere presentato ...

