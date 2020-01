Curling, l’Italia batte l’Australia e poi perde con la Corea nelle qualificazioni ai Mondiali femminili (Di martedì 14 gennaio 2020) L’Italia chiude con una vittoria e una sconfitta la terza giornata di qualificazioni ai Mondiali 2020 di Curling femminile in corso di svolgimento a Lohja (Finlandia). Le azzurre occupano attualmente il terzo posto nella classifica del round robin. In mattinata le azzurre hanno sconfitto l’Australia per 7-5: la nostra Nazionale si è involata comodamente sul 6-1 dopo i primi cinque end, riuscendo a rubare la mano in ben due occasioni. Il punto marcato nella sesta frazione sembrava aver chiuso i conti ma le oceaniche si sono letteralmente scatenate segnando quattro punti tra settimo e nono end, rubando la mano in ben due occasioni. Veronica Zappone e compagne, però, non si sono fatte beffare e sono riuscite a portare a casa il successo. In serata, invece, l’Italia è stata sconfitta dalla Corea del Sud per 9-5. Veronica Zappone, Stefania Constantini, Angela Romei, Giulia ... Leggi la notizia su oasport

