Cristina Plevani racconta: “Ho avuto paura”. E sul Grande Fratello Vip… (Di martedì 14 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, Cristina Plevani racconta la disavventura sul Cammino di Santiago: “Ho avuto paura” Cristina Plevani è la vincitrice del primo storico Grande Fratello, condotto da Daria Bignardi e che ha visto come vincitore morale Pietro Tarricone. Adesso in un’intervista a Dipiù Tv svela cosa è successo dopo il reality, dice la sua sul Grande Fratello Vip e soprattutto ha raccontato una drammatica esperienza avvenuta durante il Cammino di Santiago. L’ex gieffina ha intrapreso tale viaggio perché era in un momento molto confuso della sua vita, ha quindi lasciato il suo lavoro ed è partita da sola con il suo cane. Durante il tragitto però ha raccontato così cosa è successo: “Ho avuto paura quando ho lasciato Lisbona, quando sono entrata in un sentiero e non sapevo dove andare. Mi è venuta l’ansia perché ero immersa nel nulla. Ed ero ... Leggi la notizia su lanostratv

