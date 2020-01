Cristiano Ronaldo, sapete quanto vale solo la sua mano sinistra? Una cifra da capogiro (Di martedì 14 gennaio 2020) E se vi dicessimo che una mano di Cristiano Ronaldo vale più di qualche milione di euro? Roba da non crederci! Altro che piedi, o quantomeno non solo, perché gli arti superiori sono più preziosi degli inferiori. Si fa per ridere, fino a un certo punto. Poi lo sappiamo: sul campo di calcio è un vero fuori classe (record di gol nel girone d’andata grazie anche all’ultima rete contro la Roma), di certo uno dei giocatori più forti della storia. A casa è un papà amorevole con i suoi cinque figli, e un compagno straordinario per la sua dolce metà, Georgina Rodriguez. Cristiano Ronaldo è un uomo pieno di qualità, ma di certo la sobrietà non è una di queste. Di certo poi non nasconde la sua ricchezza e gli piace farla vedere. Cristiano Ronaldo ha iniziato l’anno a Dubai, dove è stato protagonista della International Sports Conference: i sempre graditi riconoscimenti calcistici e l’ospitalità ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

Squawka : Cristiano Ronaldo's last eight games for Juventus in all competitions: ?? vs. Sassuolo ?? vs. Lazio ?? vs. Leverku… - goal : Serie A top scorers ???? 20 - Ciro Immobile 19 - 18 - 17 - 16 - 15 - 14 - Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku 13 - 12… - OptaPaolo : 14 - Giocatori della #Juventus che hanno segnato almeno 14 gol nelle prime 19 giornate di un campionato Serie A per… -