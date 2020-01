Crisi in Libia, Haftar lascia Mosca: non firma il documento sulla tregua (Di martedì 14 gennaio 2020) Non riesce neanche a Vladimir Putin l’impresa di far firmare un documento congiunto per la tregua in Libia tra Fayez al-Sarraj e Khalifa Haftar. Il maresciallo della Cirenaica ha deciso di non firmare e ha lasciato di primo mattino Mosca, come riferisce il canale televisivo Al Arabiya e l’agenzia russa Ria Novosti citando fonti libiche. Il documento di sette punti sottoposto ieri alle due parti aveva incassato la firma del governo libico già ieri 13 gennaio, mentre la delegazione di Haftar aveva chiesto ulteriore tempo per riflettere. E la riflessione si sarebbe conclusa con un nulla di fatto, dopo le prime perplessità soprattutto sul punto che prevedeva il ritiro delle truppe da parte delle forze di Haftar. L'articolo Crisi in Libia, Haftar lascia Mosca: non firma il documento sulla tregua proviene da Open. Leggi la notizia su open.online

