Così Erdogan vuole sottrarre all’Italia il gas e il petrolio (Di martedì 14 gennaio 2020) Recep Tayyip Erdogan è sicuramente un leader politico difficile da prevedere e, in certe occasioni, spregiudicato, ma non si può negare gli manchino tenacia, inventiva e fiuto tattico. La manovra di capovolgimento di fronte con cui il Sultano di Ankara è riuscito a trasformare l’accerchiamento politico, diplomatico e mediatico subito in occasione delle sue ultime azioni in Siria in un rafforzamento della posizione turca nel Mediterraneo con il rilancio della presenza in Libia è sicuramente da ascrivere tra i frutti di queste sue caratteristiche. La Turchia, tra le altre cose, guarda alla Libia perché interessata alla partita energetica del Mediterraneo. Diventata sempre più complessa dopo il parallelo varo del gasdotto israeliano-greco-cipriota EastMed e l’inaugurazione di TurkStream ad opera di Vladimir Putin e dello stesso Erdogan nei primi giorni di gennaio. E che ha nel martoriato ... Leggi la notizia su it.insideover

