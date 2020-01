Cose che si vedono quando nevica in Arabia Saudita (Di martedì 14 gennaio 2020) È vero, qui il Sahara non c’entra nulla – le foto raccolte qui riguardano infatti i territori settentrionali dell’Arabia Saudita – ma appena si parla di neve sul deserto la mente corre veloce a uno dei titoli più popolari della musica di fine anni Novanta: Snow on the Sahara della cantante indonesiana Anggun (a proposito: qualcuno ci dica che fine ha fatto). Nelle scorse ore un sottile manto ha coperto una vasta area di altopiani desertici nella zona di Tabuk a Nord-Ovest dell’Arabia Saudita, interessando anche i monti Madian, che culminano nei 2.549 metri del Jabal Al-Lawz, dove la neve non è un fenomeno rarissimo, ma neppure così usuale. Nulla di meteorologicamente preoccupante (almeno in questo caso), ma l’occasione in cui osservare i dromedari faccia a faccia con i fiocchi di neve: non uno spettacolo che si vede tutti i giorni. Cose che si vedono ... Leggi la notizia su wired

