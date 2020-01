Cosa c’è nel nuovo Green Deal europeo (Di martedì 14 gennaio 2020) (foto: Getty Images) La commissione europea ha presentato al Parlamento europeo, riunito in Plenaria a Strasburgo, il piano finanziario per attuare gli obiettivi dell’European Green Deal, già annunciato lo scorso dicembre, fra cui, prima di tutto, la neutralità climatica entro 2050. Il piano, in discussione all’assemblea, chiarisce come si intende procedere nella distribuzione dei fondi, a quali regioni saranno destinati e le cifre messe a disposizione. “Dobbiamo passare all’azione e mettere in atto il nostro patto verde per l’Europa: il lavoro per farlo inizia oggi” ha commentato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, prima di lasciare in mano a Frans Timmermans – primo vicepresidente della Commissione europea e responsabile del piano verde – e Valdis Dombrovskis – vicepresidente per le politiche economiche europee, con delega ai servizi finanziari – i ... Leggi la notizia su wired

ParcoColosseo : #MIRABILIA | DENTRO L'ARCO DI TITO Sull'Arco di Tito c'è una porticina poco visibile che nasconde una rampa di sca… - borghi_claudio : Da MESI ordine a tutti i media. Dire che in Emilia-Romagna c'è un BUON GOVERNO. Ma buon governo dove? Ma chi? Ma co… - _MiBACT : Ultimo mese per visitare la mostra di #FumettiNeiMusei a Roma, Istituto Centrale per la Grafica! Cosa c'è da sapere… -