CorSport: Gattuso punta alla Coppa Italia per rientrare in Europa (Di martedì 14 gennaio 2020) La Coppa Italia è una strada possibile per l’Europa, scrive il Corriere dello Sport. Per questo motivo Gattuso non vuole fallire l’obiettivo. “La Coppa Italia è un obiettivo, è la modalità di avvicinamento all’Europa (a cui si accede però vincendola), è anche il balsamo per guarire dalle ferite di questo mese pieno di accidenti di percorso, caratterizzato da tre sconfitte e una sola vittoria, dall’incedere caracollante e pericoloso nel ventre di una crisi tecnica che nell’era De Laurentiis non ha precedenti”. Oggi, contro il Perugia, l’allenatore rivivrà anche una parte della sua storia. “Aveva diciannove anni, Gattuso, quando scelse di lasciare Perugia, raccontano le storie (chissà quanto leggende metropolitane) scappando da una finestra e di notte. Non aveva un gran rapporto con Gaucci ed aveva, soprattutto, un’offertona dai Rangers, in Scozia. Uno di quei contratti che ti cambiano la ... Leggi la notizia su ilnapolista

