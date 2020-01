CorMez: Gattuso riduce i carichi di lavoro del Napoli (Di martedì 14 gennaio 2020) Ieri Rino Gattuso ha cambiato qualcosa nell’allenamento della squadra in vista della partita di oggi di Coppa Italia. Alle 15 il Napoli affronterà il Perugia nella gara valida per gli ottavi della competizione, al San Paolo. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che il tecnico ha allentato un po’ la presa nella preparazione. L’intento è di garantire maggiore brillantezza fisica al gruppo. Scrive il quotidiano: “Ieri però Rino ha allentato un po’ la presa: ha ridotto i carichi di lavoro per garantire maggiore brillantezza fisica alla squadra”. L'articolo CorMez: Gattuso riduce i carichi di lavoro del Napoli ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

