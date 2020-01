Coppa Italia – Napoli-Perugia, lotteria dei rigori anticipata: finisce 2-0, le pagelle di CalcioWeb (Di martedì 14 gennaio 2020) Il Napoli non sbaglia, il Perugia sì: la sfida degli ottavi di Coppa Italia al San Paolo è tutta qui. Una lotteria dei rigori anticipata, potremmo dire. Eh sì, perché di rigori l’arbitro ne assegna tre, nel solo primo tempo: Insigne fa due su due, Iemmello fallisce. Il portiere azzurro Ospina, infatti, si riscatta dopo l’errore di sabato a Roma contro la Lazio e neutralizza il penalty dell’attaccante ospite. I ragazzi di Gattuso, ai quarti di finale, affronteranno la vincente di Lazio-Cremonese. Di seguito, tabellino e pagelle della sfida. Napoli (4-3-3): Ospina 7; Hysaj 6, Manolas 6, Di Lorenzo 6.5, Mario Rui 6; Fabian Ruiz 5.5 (20’st Demme 6), Elmas 6, Zielinski 6.5 (39’st Allan sv); Lozano 5.5 (30’st Callejon sv), Llorente 5.5, Insigne 7. In panchina: Meret, Idasiak, Tonelli, Younes, Gaetano, Milik. Allenatore: Gattuso 6. Perugia (5-3-2): ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

