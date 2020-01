Coppa Italia, Napoli Perugia 0-0 LIVE: le formazioni ufficiali (Di martedì 14 gennaio 2020) Allo Stadio San Paolo, gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20 tra Napoli e Perugia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Luigi Fontana, inviato a Napoli) – Allo Stadio San Paolo, Napoli e Perugia si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Perugia 0-0 MOVIOLA Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Napoli Perugia 0-0: risultato e tabellino Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas, Fabian, Zielinski; Lozano, Llorente, Insigne. All. Gattuso. Perugia:(3-5-2): Fulignati; Gyomber, Sgarbi, Falasco; Rosi, Falzerano, Carraro, Buonaiuto, Nzita; Iemmello, Falcinelli. All. Cosmi. Arbitro: Massimi Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

