Coppa Italia: Lukaku trascinatore, Inter ai quarti (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Per conquistare un posto al sole le strade sono tante, anche quella della Coppa Italia. L'Inter onora pienamente l'impegno infliggendo una pesante lezione al Cagliari di Maran, stasera debole e rinunciatario. Finisce 4-1 per i padroni di casa ma ai nerazzurri bastano 22 secondi per passare in vantaggio con Lukaku, sempre piu' bomber sempre piu' leader, autore di una doppietta per il poker firmato anche da Borja Valero e da Ranocchia. Non il pubblico delle grandi occasioni ma poco piu' di 28 mila persone a sfidare il freddo pungente di Milano. Un attaccamento che viene premiato con una vittoria netta e una affermazione senza patemi anche se a ranghi rivoluzionati. Nonostante la coperta sia troppo corta, questa e' la serata delle riserve di lusso. L'Inter accede ai quarti e resta in corsa per il titolo, come in campionato. Antonio Conte aspetta il colpo di mercato dopo aver perso il ... Leggi la notizia su ilfogliettone

Video – Patric non sottovaluta il Napoli : il difensore della Lazio parla dei quarti di Coppa Italia al San Paolo : Napoli e Lazio si erano appena affrontate in campionato, all’Olimpico. I partenopei avevano perso per via di uno sciagurato errore del portiere David Ospina. Il destino ha voluto che le due squadre si rincontrassero dopo pochi giorni. I risultati degli ottavi di Coppa Italia hanno prodotto infatti un quarto di finale al San Paolo tra partenopei e biancocelesti, in programma il 29 gennaio. Gara tosta per i padroni di casa, ancora in crisi e ...

Coppa Italia 2020 - la prossima avversaria dell’Inter ai quarti di finale : data - programma - orario e tv : L’Inter ha appena eliminato il Cagliari negli ottavi di finale della Coppa Italia di calcio con un secco 4-1: gli uomini di Conte affronteranno nei quarti di finale , in gara secca in programma mercoledì 29 gennaio, la vincente di Fiorentina-Atalanta, in programma domani. In ogni caso i nerazzurri giocheranno la sfida in casa, in base al sorteggio effettuato dalla Lega di Serie A. Le gare, tutte in partita secca per i quarti di finale , ...

Coppa Italia - l’Inter archivia la pratica Cagliari con un netto 4 a 1. Vincono anche Lazio e Napoli : Coppa Italia , risultati 14 gennaio 2020. In campo Inter, Napoli e Lazio per gli ottavi di finale della competizione. ROMA – Coppa Italia , risultati 14 gennaio 2020. Proseguono i quarti di finale con in campo l’Inter, il Napoli e la Lazio per questa seconda giornata di partite. La squadra di Gennaro Gattuso non brilla contro il Perugia ma porta a casa la vittoria con due calci di rigore trasformati da Lorenzo Insigne. Coppa ...

Coppa Italia - il tabellone e i risultati : Il sorteggio, il tabellone , il calendario e le date della Coppa Italia 2019-2020. Si inizia il 4 agosto con il primo turno, finale fissata al 13 maggio. Prende vita la Coppa Italia 2019-2020 con la competizione che entra nel vivo in attesa dell’ingresso in scena delle big. Coppa Italia 2019-2020: tabellone , partite e risultati La compilazione del tabellone , che avviene per sorteggio, posiziona le squadre nei settantotto posti a ...

L'Inter si sbarazza del Cagliari e va ai quarti di Coppa Italia : Romelu Lukaku - doppietta da record : L'Inter archivia senza problemi la pratica Cagliari , imponendosi 4-1 a San Siro e conquistando l'accesso ai quarti di finale della Coppa Italia . I nerazzurri sfideranno la vincente di Fiorentina-Atalanta, intanto si godono la netta vittoria, maturata sulle ali del solito Romelu Lukaku . Quest'ultimo

Coppa Italia - Inter Cagliari 4-1 : cronaca e tabellino : Allo Stadio San Siro, gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20 tra Inter e Cagliari : sintesi, tabellino , risultato, moviola e cronaca live (Andrea Cerrato, inviato a Milano) – Con una doppietta di Lukaku e le reti di Ranocchia e Borja Valero, l’ Inter supera il turno in Coppa Italia demolendo il Cagliari per 4-1. Ora i nerazzurri affronteranno la vincente di Fiorentina-Atalanta Sintesi Inter Cagliari 4-1 MOVIOLA Fischio ...

Inter-Cagliari 4-1 - nerazzurri ai quarti di Coppa Italia grazie al ‘Lukaku show’ : L'Inter ha battuto il Cagliari 4 a 1 e ha staccato il pass per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020 grazie alla doppietta di Lukaku e alle reti di Borja Valero e Ranocchia. Prestazione opaca per i ragazzi di Rolando Maran, che hanno raccolto la quinta sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa . Nel turno successivo i nerazzurri di Antonio Conte affronteranno la vincente tra Fiorentina e Atalanta.Continua a leggere

Coppa Italia - un’Inter perfetta strapazza il Cagliari : finisce 4-1 - le pagelle di CalcioWeb : Inter- Cagliari – Tutto facile per l’Inter in Coppa Italia contro il Cagliari . Avvio sprint dei nerazzurri che passano dopo poco più di 20 secondi: errore di Oliva in fase di impostazione e Lukaku trafigge Olsen. Poco dopo viene annullata una rete allo stesso belga per un fuorigioco millimetrico. Poco male per la squadra di Conte che domina e trova il meritato raddoppio con Borja Valero. Il Cagliari non si fa mai vivo dalle ...

Coppa Italia - ottavi : Inter-Cagliari 4-1 : 22.41 Inter qualificata ai quarti di Coppa Italia (incontrerà la vincente di Fiorentina-Atalanta) col successo 4-1 a San Siro sul Cagliari nell'ottavo in gara unica. Sblocca dopo appena 22 secondi Lukaku, che approfitta dell'errore di Oliva. Raddoppia Borja Valero al 22', dopo un gol annullato a Lukaku per fuorigioco. Il belga fa comunque doppietta al 49' girando di testa il cross di Barella. Palo di Nainggolan, i sardi accorciano con Oliva ...

Coppa Italia - Inter Cagliari 4-1 LIVE : Ranocchia cala il poker : Allo Stadio San Siro, gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20 tra Inter e Cagliari : sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Andrea Cerrato, inviato a Milano) – Allo Stadio San Siro, Inter e Cagliari si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Cagliari 4-1 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte 1′ GOL LUKAKU ...

LIVE Inter-Cagliari 4-1 - Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA : Ranocchia sigla la quarta rete! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84′ Lukaku prova il cross dal fondo, ma è completamente sballato. 82′ Gooooooooooooooooooool, Ranocchia aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, corner di Sensi che trova la testa di Ranocchia che piazza la palla sul secondo palo di testa, Inter-Cagliari 4-1. 80′ Dentro Joao Pedro e Birsa al posto di Ionita e Nandez per il Cagliari. 78′ Fuori Dimarco e dentro Biraghi per l’Inter. 76′ ...

Coppa Italia - Inter Cagliari 3-1 LIVE : Oliva accorcia le distanze : Allo Stadio San Siro, gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20 tra Inter e Cagliari : sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Andrea Cerrato, inviato a Milano) – Allo Stadio San Siro, Inter e Cagliari si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Cagliari 3-1 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte 1′ GOL LUKAKU ...

Coppa Italia - Inter Cagliari : il dato sugli spettatori : Quasi 30mila gli spettatori sugli spalti di San Siro per la gara tra Inter e Cagliari , valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia Non il pubblico della grandi occasioni sugli spalti di San Siro per la sfida tra Inter e Cagliari , valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia . Il dato sugli spettatori non è notevole, ma in linea con le aspettative trattandosi di una partita infrasettimanale: sono 28.914 i tifosi presenti. Leggi su ...

LIVE Inter-Cagliari 3-0 - Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA : palo di Nainggolan da fuori area! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72′ fuori Brozovic e dentro Sensi per l’Inter. 70′ fuori Sanchez e dentro Esposito per l’Inter. 68′ Cross di Nandez che non trova Ionita sul secondo palo . 66′ palo di Nainggolan da fuori area con Handanovic battuto. 64′ Cala la pressione dell’Inter partita che viaggia su ritmi ora bassi. 63′ Cominciano a muoversi le due panchine tra poco ci saranno ...

Coppa Italia – Napoli-Perugia 2-0 - i rigori visti dai distinti. Super Ospina! : Coppa Italia – Napoli-Perugia, ecco i video di tutti i rigori che sono stati assegnati... L'articolo Coppa Italia – Napoli-Perugia 2-0, i rigori visti dai distinti. Super Ospina! proviene da ForzAzzurri.net.

acmilan : ? Preparing for our Coppa Italia debut with our latest Rossonero signing: @simonkjaer1989 ??? ?? A Milanello i rosso… - juventusfc : Fra Campionato e #CoppaItalia, le ultime dal #JTC ?? - Inter : ?? | STATISTICHE Domani ricomincia il nostro cammino in Coppa Italia Tre gol in tre sfide ai rossoblù per #Lautaro… -