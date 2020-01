Coppa Italia – La Lazio passeggia contro la Cremonese, finisce 4-0: le pagelle di CalcioWeb, Immobile segna sempre (Di martedì 14 gennaio 2020) Lazio-Cremonese – Vittoria agevole per la Lazio sulla Cremonese in Coppa Italia. All’Olimpico finisce 4-0. Sblocca Patric con un sinistro da pochi metri, raddoppia Parolo al termine di un’azione confusa nella quale si fa male il portiere ospite Agazzi. Nella ripresa ci pensano Immobile, su rigore, e Bastos a fissare il punteggio finale. La Lazio ora sfiderà il Napoli nei quarti di finale. Lazio-Cremonese, le pagelle di CalcioWeb Lazio (3-5-2): Proto 6; Bastos 7, Luiz Felipe 6.5 (59′ D.Anderson 6), Acerbi 6.5; Patric 7, Parolo 7, Cataldi 6.5 (A. Anderson 6), Berisha 6.5, Jony 7; Immobile 7 (72′ Minala 6), Adekanye 6.5. Cremonese (3-5-2): Agazzi 5 (30′ Ravaglia 5.5); Caracciolo 5.5, Terranova 5.5, Bianchetti 5; Zortea 5 (54′ Boultem 5.5), Deli 5.5, Castagnetti 5, Arini 5 (71′ Valzania 5.5), Renzetti 5; Ciofani 5, Palombi 6​. Scarica ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

