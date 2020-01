Coppa Italia| Juventus Udinese probabili formazioni: rivoluzione Sarri, Douglas Costa dal 1′ (Di martedì 14 gennaio 2020) Juventus Udinese probabili formazioni- Archiviata la 19^ giornata con il titolo di campioni d’inverno, la Juventus si prepara a catapultarsi totalmente al match di Coppa Italia contro l’Udinese, sfida valida per gli ottavi di finale. Sarri attuerà una vera e propria rivoluzione: Buffon in campo dal 1′. Sulla destra spazio per Danilo con Alex Sandro a sinistra, costretto agli straordinari a causa del ko di De Sciglio. Coppia di difesa formata da Rugani e De Ligt. Juventus Udinese probabili formazioni: ecco Douglas Costa Sarri potrebbe optare per il 4-3-3, con Bentancur nelle vesti di play maker con ai suoi lati Rabiot ed Emre Can. In attacco spazio per Bernardeschi, Douglas Costa con Higuain unica punta. Possibile anche l’opzione 4-3-1-2, con Douglas Costa e Bernardeschi pronti ad avvicendarsi a turno nel ruolo di seconda punta al fianco del Pipita. Leggi anche: ... Leggi la notizia su juvedipendenza

