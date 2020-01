Coppa Italia, Inter Cagliari 2-0 LIVE: fine primo tempo INTERVALLO (Di martedì 14 gennaio 2020) Allo Stadio San Siro, gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20 tra Inter e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Andrea Cerrato, inviato a Milano) – Allo Stadio San Siro, Inter e Cagliari si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Cagliari 2-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte 1′ GOL LUKAKU – Incredibile errore di Nandez che serve Lukaku con un retropassaggio, il belga solo davanti a Olsen lo trafigge con un sinistro secco 11′ Annullato un gol a Lukaku – Cross di Dimarco dopo un calcio d’angolo corto battuto da Brozovic e colpo di testa del belga che beffa Olsen sul secondo palo. Ma Chiffi ferma tutto per fuorigioco. 15′ Sanchez vicino al gol – Dimarco scende sulla fascia e crossa due volte venendo ... Leggi la notizia su calcionews24

