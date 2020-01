Coppa Italia 2020: sulle reti Rai la tre-giorni di ottavi (Di martedì 14 gennaio 2020) Coppa Italia sulle reti Rai torna in esclusiva la Coppa Italia, competizione giunta alla 73° edizione, con gli ottavi di finale. Dopo la qualificazione del Torino, che giovedì scorso ha superato ai rigori il Genoa, scatta la tre-giorni di calcio con le sette partite mancanti, che definiranno le squadre protagoniste dei quarti. Coppa Italia in tv: dove seguire gli ottavi di finale Il quadro degli ottavi di Coppa Italia 2020, aperto – come detto – da Torino-Genoa, riprende oggi pomeriggio al San Paolo con l’incontro tra Napoli e Perugia e si chiude giovedì sera a Parma con la gara della Roma, che in queste ore si è vista costretta a dire addio fino al termine della stagione a Zaniolo, che ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale (il giocatore è già stato operato). Tutte le partite (sono gare secche e ... Leggi la notizia su davidemaggio

acmilan : ? Preparing for our Coppa Italia debut with our latest Rossonero signing: @simonkjaer1989 ??? ?? A Milanello i rosso… - juventusfc : Fra Campionato e #CoppaItalia, le ultime dal #JTC ?? - Inter : ?? | STATISTICHE Domani ricomincia il nostro cammino in Coppa Italia Tre gol in tre sfide ai rossoblù per #Lautaro… -