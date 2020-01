Coppa Italia 2020, la prossima avversaria del Napoli ai quarti di finale: data, programma, orario e tv (Di martedì 14 gennaio 2020) Il Napoli ha appena eliminato il Perugia negli ottavi di finale della Coppa Italia di calcio con un secco 2-0: gli uomini di Gattuso affronteranno ai quarti di finale, in gara secca in programma mercoledì 29 gennaio, la vincente di Lazio-Cremonese, in campo alle ore 18.00. In ogni caso i partenopei giocheranno la sfida in casa, in base al sorteggio effettuato dalla Lega di Serie A. Le gare, tutte in partita secca per i quarti di finale, saranno trasmesse in diretta tv su Raiuno, mentre saranno visibili in streaming su RaiPlay, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale delle sfide. PROGRAMMA Coppa Italia CALCIO 2019-2020 quarti di finale Coppa Italia mercoledì 29/01/2020 Napoli – LAZIO o Napoli – CREMONESE Guida tv – Diretta su Raiuno Guida streaming – Diretta su RaiPlay Diretta live testuale su OA ... Leggi la notizia su oasport

