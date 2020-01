Cooper il cane nascosto nella pila di pneumatici (Di martedì 14 gennaio 2020) I volontari della DAR Animal Rescue, diverso tempo fa, hanno ricevuto una segnalazione su un cagnolino che si nascondeva in una pila di pneumatici. Si chiamava Cooper e quello che desiderava di più, era solo poter mettere fine alle sue sofferenze, dopo ciò che aveva subito. I ragazzi, quando hanno sentito quelle parole sono andati subito sul posto e dopo averlo cercato per alcuni minuti, sono riusciti a trovarlo Era nascosto dentro uno dei pneumatici ed era anche molto spaventato. La volontaria, si è avvicinata a lui con molta calma e dopo aver conquistato la sua fiducia, è riuscita a prenderlo in braccio. Voleva portarlo in salvo. Mentre stava camminando verso l’auto, con il piccolo Cooper, ha scoperto qualcosa che l’ha sconvolta. Quelli che dovevano essere i suoi amici umani, oltre ad abbandonarlo, gli avevano anche mutilato le orecchie. E’ stato orribile per ... Leggi la notizia su bigodino

