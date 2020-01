Convocati Atalanta per la Fiorentina: Gasperini chiama Caldara (Di martedì 14 gennaio 2020) Convocati Atalanta per la Fiorentina: per la gara di Coppa Italia Gasperini chiama subito Caldara. Non c’è Castagne L’Atalanta scenderà in campo domani alle 15:00 per la gara di Coppa Italia contro la Fiorentina, valida per gli ottavi di finale. Ecco i Convocati di Gasperini per il match: subito in squadra Caldara, fuori invece il laterale belga Castagne. L’elenco completo dei Convocati Rossi, Sportiello, Gollini; Toloi, Caldara, Masiello, Palomino, Gosens, Djimsiti, Hateboer, Heidenreich; Freuler, De Roon, Malinovskyi, Da Riva, Pasalic; Muriel, Gomez, Ilicic, Traore, Colley, Zapata. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

FiorentinaUno : QUI ATALANTA, I convocati di Gasperini per Firenze - Fiorentinanews : I convocati dell'Atalanta: Gasperini dovrà fare a meno di un esterno. Il neo acquisto subito dentro... #Fiorentina… - firenzeviola_it : ATALANTA, Convocati 22 giocatori: c'è Caldara -