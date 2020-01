Confindustria Benevento, il marketing e le nuove tecnologie: tre giorni di seminari (Di martedì 14 gennaio 2020) In Confindustria Benevento prende il via il 16 gennaio, con inizio alle ore 9.00, la tre giorni di formazione incentrata sul marketing digitale nell’era dell’export. Si tratta di un corso di affiancamento alle imprese organizzato da ICE Agenzia che rientra nell’ambito delle attività di formazione previste dal Piano Export Sud e che si svilupperà per tre giovedì consecutivi. Il programma dei lavori, costituito da due incontri specialistici in plenaria ed una giornata di incontri individuali vuole offrire un approfondimento sulle tematiche fondamentali del web marketing, favorendo una gestione strategica del digitale nell’ambito delle attività di export ed internazionalizzazione di impresa. Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di conoscere i principali strumenti digitali, organizzare con maggiore consapevolezza la propria presenza online e massimizzare le opportunità ... Leggi la notizia su ildenaro

ilvaglio1 : Il marketing internazionale nell’era del digitale: convegno a Benevento #Confindustria #marketinginternazionale #benevento - alfredosalzano : UNIFORTUNATO-CONFINDUSTRIA. PRESENTATO PROGETTO “I FACTOR – FATTORE IMPRESA”, AL VIA LA COMPETIZIONE DELLE MIGLIORI… - ilvaglio1 : Benevento – Al via il progetto I Factor #ifactor #confindustria #unifortunato #benevento -