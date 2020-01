Conferenza Stampa Sanremo, Amadeus: “Al Bano e Romina in trattativa” (Di martedì 14 gennaio 2020) Al Bano e Romina Power ospiti a Sanremo 2020? Amadeus fa chiarezza E’ appena terminata la Conferenza Stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2020. In questa occasione Amadeus ha presentato tutte le donne che lo affiancheranno nelle 5 serate della kermesse musicale più importante di Italia. Ma non è finita qua perchè ovviamente i giornalisti invitati alla Conferenza Stampa hanno colto l’occasione per chiedere al conduttore de I Soliti Ignoti – Il ritorno se tra i tantissimi ospiti ci saranno anche Romina Power e Al Bano come vociferato insistentemente in queste ultime settimane. E a tal proposito Amadeus ha dato una risposta schietta che non ha lasciato spazio alle interpretazioni: “Al Bano e Romina? Hanno un inedito che potrebbero cantare insieme sul palco dell’Ariston, scritta da Malgioglio: “Appartiene a quelle trattative in corso. Ho ... Leggi la notizia su lanostratv

