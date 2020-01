Conferenza stampa Iachini: «Vogliamo far tornare il sereno. Domani gioca Terraciano» (Di martedì 14 gennaio 2020) «Ieri era il giorno dopo il match e com’è ovvio non abbiamo potuto fare grandi cose: c’era del normale dopo-gara. Oggi li rivedo, in base a chi ha recuperato di più o meno regolerò i miei cambiamo anche in corso. Di sicuro gioca Terracciano al posto di Dragowski, mi sembra giusto far partecipe il gruppo alla settimana lavorativa, sta facendo bene ed è giusto ci sia. Poi vedremo gli affaticati. Oggi vedrò anche Cutrone, vedremo i test». PULGAR BADELJ – «Il ruolo di Pulgar è quello, ha sempre giocato davanti alla difesa. Deve recuperare il miglior smalto, su questo stiamo lavorando per avere una crescita. Capita di sbagliare qualche palla in più, aspettiamo che venga recuperata la miglior condizione. Badelj ha avuto qualche problemino fisico ed è per quello che non lo uso. Lo porto con me perché è importante per il gruppo e lo spogliatoio, lo Vogliamo al 100% a ... Leggi la notizia su calcionews24

