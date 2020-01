Conferenza stampa Festival di Sanremo 2020 | Amadeus | “È un evento unico al mondo | sono

Conferenza stampa Iachini : «Vogliamo far tornare il sereno. Domani gioca Terraciano» : «Ieri era il giorno dopo il match e com’è ovvio non abbiamo potuto fare grandi cose: c’era del normale dopo-gara. Oggi li rivedo, in base a chi ha recuperato di più o meno regolerò i miei cambiamo anche in corso. Di sicuro gioca Terracciano al posto di Dragowski, mi sembra giusto far partecipe il gruppo alla settimana lavorativa, sta facendo bene ed è giusto ci sia. Poi vedremo gli affaticati. Oggi vedrò anche Cutrone, vedremo i ...

Conferenza stampa Festival di Sanremo 2020 - è iniziato il Festival di Amadeus : È il 14 gennaio 2020 e Amadeus è pronto a scrivere la sua storia all'interno del Festival che andrà in onda su Rai1 il 4, 5, 6, 7 e 8 febbraio 2020. Il conduttore si presenta con cinque delle donne che saranno sul palco con lui: Antonella Clerici, Diletta Leotta, Emma D'Aquino, Laura Chimenti e Francesca Sofia Novello.

Conferenza stampa Semplici : «Daremo tutto questa sera. Dabo sicuramente in campo» : Conferenza stampa Semplici, le parole del tecnico della Spal in vista del match di questa sera contro il Milan questa sera sarà il turno della Coppa Italia. Milan e Spal si giocheranno gli ottavi di finale e come di consueto il tecnico Leonardo Semplici è intervenuto in Conferenza stampa. Ecco le sue parole. «Sarà una SPAL che dovrà fare una bella prestazione. Voglio vedere una squadra che giochi con la stessa personalità di Firenze. Proveremo ...

Conferenza stampa Cosmi : «Voglio vedere personalità contro il Napoli» : Serse Cosmi ha parlato in vista della gara di Coppa Italia contro il Napoli: ecco le parole del tecnico del Perugia Serse Cosmi, nuovo allenatore del Perugia, ha parlato in Conferenza stampa in vista della gara di Coppa Italia contro il Napoli. LA GARA – «Ho visto attenzione, applicazione ed entusiasmo: domani voglio vedere personalità, voglio una squadra che sappia attaccare la profondità, non solo con gli attaccanti. Voglio che i ...

Conferenza stampa Juric : «Nessuna rivalsa. Voglio bene al Genoa» : Conferenza stampa Juric: le parole in Conferenza stampa del tecnico dell’Hellas Verona dopo la vittoria sul Genoa Ivan Juric è intervenuto in Conferenza stampa dopo la vittoria in rimonta contro il Genoa grazie alle reti di Zaccagni e Verre. Queste le parole del tecnico croato. RIPRESA ENTUSIASMANTE – «In realtà anche il primo, penso che abbiamo creato tanto. Perin è stato fantastico, noi abbiamo dominato. E’ una vittoria ...

Conferenza stampa Nicola : «Verona superiore - pagato sforzo in Coppa» : Conferenza stampa Nicola: le parole del tecnico del Genoa dopo la sconfitta subita al Bentegodi dall’Hellas Verona Davide Nicola è intervenuto in Conferenza stampa commentando la sconfitta subita dal suo Genoa, in rimonta, contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole. STANCHEZZA – «Stiamo cercando di migliorare i nostri equilibri, i ragazzi sono disponibili, tuttavia siamo ancora perfettibili. Siamo arrabbiati, vogliamo ...

Conferenza stampa Mazzarri : «Verdi deve avere rispetto del suo allenatore» : Conferenza stampa Mazzarri: le parole del tecnico granata dopo l’importante vittoria sul Bologna grazie al gol di Berenguer Walter Mazzarri è intervenuto in Conferenza stampa dopo l’importante vittoria sul Bologna grazie al gol di Berenguer. Le sue parole. VITTORIA – «Abbiamo avuto un pizzico di fortuna. Complimenti al Bologna, giocano a calcio e recuperano subito palla. Abbiamo avuto qualche difficoltà in più nel palleggio, ...

Conferenza stampa De Leo : «Sconfitta? Dobbiamo prendercela solo con noi stessi» : Conferenza stampa De Leo: le parole del collaboratore tecnico di Sinisa Mihajlovic dopo la sconfitta con il Toro Le parole di Emilio De Leo in Conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Toro grazie alla rete di Berenguer. MATCH – «Soddisfatti non possiamo esserlo, era un’occasione unica come ha spiegato anche Sinisa nello spogliatoio. Anche per quanto prodotto, messo partita sul nostro piano dominando gara: avevamo raggiunto ...

Conferenza stampa Corini : «Brescia - alziamo il nostro livello» : Conferenza stampa Corini: le parole del tecnico del Brescia dopo la sconfitta maturata al Ferraris contro la Sampdoria (Alessio Eremita, inviato a Genova) – Il tecnico del Brescia Eugenio Corini è intervenuto in Conferenza stampa per analizzare la sconfitta contro la Sampdoria: «Abbiamo disputato 25 minuti buoni, poi loro hanno spinto e trovato il pareggio. Siamo entrati bene anche nella ripresa, ma il rigore ha cambiato le sorti della ...

Conferenza stampa Ranieri : «Non ci siamo disuniti. Regini simbolo della Sampdoria» : Conferenza stampa Ranieri: le parole del tecnico della Sampdoria dopo la vittoria conquistata al Ferraris contro il Brescia (Alessio Eremita, inviato a Genova) – Claudio Ranieri è intervenuto in Conferenza stampa per analizzare la vittoria contro il Brescia: «Abbiamo subito gol alla prima loro occasione. Meglio all’inizio che alla fine. La squadra non si è disunita e ha macinato gioco, sono soddisfatto di tutto quanto fatto dai ...

Conferenza stampa D’Aversa : «Col Lecce uno scontro salvezza» : Conferenza stampa D’Aversa, ecco le parole dell’allenatore del Parma per presentare la gara di domani contro il Lecce Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in Conferenza stampa per presentare il monday night di domani contro il Lecce. Ecco le parole del tecnico emiliano: Lecce – «Nel Lecce rivedo un po’ il percorso nostro. Domani dobbiamo andare in campo con l’obiettivo di fare bene in uno ...