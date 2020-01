Concorso Comune Milano, 201 Istruttori amministrativo-contabili: uscite date prova scritta (Di martedì 14 gennaio 2020) Sul sito Istituzionale dell’Amministrazione Comunale è stata pubblicata la data della prova scritta del Concorso Comune Milano per 201 Istruttori amministrativo-contabili: si terrà il 12 Febbraio 2020 al Palalido Allianz Cloud di Milano. La procedura è stata pubblicata a seguito della determinazione n.5262 del 30 ottobre 2019 e finalizzata all’assunzione di 201 Istruttori amministrativo-contabili, in categoria C e posizione economica C1. Approfondiamo punto per punto le informazioni contenute nel bando in merito a requisiti, modalità di invio della domanda e prove selettive. Tutti i Concorsi Comune Milano 2019 Concorso Comune Milano: requisiti per partecipare Per partecipare al Concorso Milano è sufficiente il possesso dei requisiti richiesti per tutte le selezioni pubbliche. Ovvero: cittadinanza italiana, di altro Stato dell’Unione Europea o di Paesi Terzi con ... Leggi la notizia su leggioggi

