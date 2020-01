Commissione Campidoglio su derattizzazione, Municipi disertano (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma – È rimpallo di competenze sui ratti nelle scuole di Roma e sono poche le idee su come affrontare la questione in futuro. Non ha infatti dato gli esiti sperati la Commissione capitolina congiunta Ambiente e Scuola, convocata per fare un punto sulla derattizzazione negli istituti scolastici di Roma, a seguito delle continue segnalazioni provenienti dal territorio. La competenza sui bandi, ha spiegato il presidente dell’Ambiente, Daniele Diaco, e’ dei Municipi e alla riunione odierna, su 15 ha risposto all’appello solo il III, che comunque ha dato un quadro non felice della situazione. Per le 100 scuole del territorio infatti, sono meno di 30mila euro i fondi a disposizione per la derattizzazione, circa 300 euro per scuola. Poco o niente. “Solo per casa mia di 100 metri quadrati ho speso 500 euro”, ha incalzato la consigliera Fdi Lavinia Mennuni. ... Leggi la notizia su romadailynews

