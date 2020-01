Come rinnovare casa e capire che è il momento di farlo (Di martedì 14 gennaio 2020) Siete stanche di vedere sempre gli stessi ambienti? Capita a tutte nella vita anche perché la casa è il nostro rifugio sicuro e abbiamo il diritto e il dovere di mantenerlo al meglio. Una casa non andrebbe mai trascurata anche se sappiamo bene che mantenerla non è semplice. Ma non si tratta solo di gusto estetico, le ragioni per cui dobbiamo rinnovarla riguarda anche il lato pratico: prendersi cura della propria casa abitualmente ci consente di intervenire successivamente il meno possibile. rinnovare casa, quando è il momento Può capitare che qualche lavoro di ristrutturazione sia più urgente di quello che si crede. Ecco perché non c’è momento migliore dell’inizio anno per capire Come e dove intervenire. Spesso infatti tendiamo a trascurare alcuni aspetti delle nostre abitazioni che con il passare del tempo tendono a peggiorare facendoci spendere il doppio per sistemarli. Prima, però, ... Leggi la notizia su bigodino

Claudiozanott : RT @MPenikas: .@MarcoTravaglio: 'Adesso che la maggior parte dei giornalisti sono precari, come fanno a scrivere un pezzo che vada contro g… - paolaokaasan : RT @GiancarloDeRisi: Centri migranti come loft. Ristrutturazioni a costi di lusso. Pioggia di soldi per rinnovare locali e arredi degli hot… - A29Srl_ESCo : Anno nuovo caldaia nuova! E' tempo di rinnovare la tua caldaia e da #A29 ti aspettano tante soluzioni per il riscal… -