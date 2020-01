Colesterolo: un nuovo farmaco dimezza quello “cattivo” (Di martedì 14 gennaio 2020) Al via nel Regno Unito una grande sperimentazione di un nuovo farmaco contro il Colesterolo: sembra essere in grado di dimezzare il valore del Colesterolo LDL (quello “cattivo“) anche in coloro che non hanno tratto benefici dall’assunzione di statine. Sarebbero sufficienti due iniezioni l’anno, motivo per cui viene definito “vaccino“. La BBC riporta che le prime 40mila persone verranno trattate quest’anno grazie ad un accordo firmato tra il National Health System e l’azienda Novartis: secondo test preliminari, i primi risultati si potrebbero ottenere in poche settimane. La molecola, l’inclisiran, è un inibitore di un gene chiamatoPCSK9, obiettivo anche di altri farmaci messi a punto da diverse aziende, e consente al fegato di assorbire più Colesterolo LDL. La prima fase del test sarà limitata all’Inghilterra: ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

