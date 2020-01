Clima: Zingaretti, ‘green deal nuovo inizio, per Pd ambiente a primo posto’ (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “Il #GreenNewdeal è un nuovo inizio per l’Europa e noi possiamo essere protagonisti. Oggi il Pd ha lanciato 5 sfide per l’agenda di Governo. Al primo posto c’è il rispetto dell’ambiente per tornare a crescere, a creare lavoro, per combattere le disuguaglianze”. Lo scrive su twitter il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. L'articolo Clima: Zingaretti, ‘green deal nuovo inizio, per Pd ambiente a primo posto’ sembra essere il primo su CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

mauriziodallap : Solo oggi sui giornali italiani vengono rinfacciati ben tre errori alla sinistra: in Libia, con Giampaolo Pansa e n… - periodicodaily : Zingaretti, Salvini, Di Maio: botta e risposta dei politici a cavallo delle regionali in Emilia - Periodico Daily - periodicodaily : Zingaretti, Salvini, Di Maio: botta e risposta dei politici a cavallo delle regionali in Emilia - Periodico Daily -