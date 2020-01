Clima, Dombrovskis: “Per il Green Deal mobilitati almeno 1000 miliardi di investimenti” (Di martedì 14 gennaio 2020) Il piano di investimenti della Commissione Europea per il Green Deal “mobiliterà almeno mille miliardi” di euro “di investimenti sostenibili nel prossimo decennio”. Lo assicura il vicepresidente esecutivo della Commissione Valdis Dombrovskis, intervenendo nella sessione plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo. “Il bilancio Ue – continua Dombrovskis – aggiungerà fino a circa la metà della cifra e utilizzerà anche la leva finanziaria (investimenti privati favoriti da investimenti o garanzie pubbliche, che mitigano il rischio, ndr)”. “Attraverso Invest Eu – prosegue – mobiliteremo circa 279 mld di fondi pubblici e privati per gli investimenti favorevoli al Clima e all’ambiente. In questo modo, il bilancio Ue verde farà da esempio. Il cofinanziamento nazionale per i progetti verdi conterà per altri 114 ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

