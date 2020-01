Clima: Amendola, ‘Italia pronta sfida ue green deal’ (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “Con #EugreenDeal inizia una nuova storia, una nuova speranza, una nuova Europa. L’Italia è pronta ad accettare la sfida, abbiamo le carte in regola per essere protagonisti”. Lo scrive su twitter il ministro per gli Affari Ue, Enzo Amendola. L'articolo Clima: Amendola, ‘Italia pronta sfida ue green deal’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

Clima Amendola Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Clima Amendola