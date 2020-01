Classifica smartphone copiati più diffusi: tutti i modelli coinvolti (Di martedì 14 gennaio 2020) Vi siete mai chiesti quali siano gli smartphone copiati più diffusi, e di cui esistono i cloni più venduti? La risposta è stata fornita dal sito 'toutiao.com', che, sulla base dei risultati scaturiti sul portale di benchmark Master Lu, ha potuto risalire alla Classifica in questione, tutt'altro che lusinghiera (molti degli utenti potrebbero non essersi mai resi conto di aver acquistato un dispositivo contraffatto, ed essere quindi incappati in una truffa). Guida la graduatoria il Samsung W2018, che è risultato essere il modello più clonato in assoluto (la sua versione contraffatta è stata pizzicata la bellezza di 4700 volte sul sito). Il colosso di Seul è stato senz'altro preso di mira dagli imitatori, ma sappiate che Apple non è da meno: il secondo, il terzo ed il quarto posto in Classifica sono, infatti, occupati rispettivamente da iPhone 8, iPhone XS Max e iPhone X. Più in basso ... Leggi la notizia su optimaitalia

