Classic Blue, la casa del 2020 è di questo colore (Di martedì 14 gennaio 2020) Ogni anno restiamo in attesa di sapere quale sarà il colore di tendenza per scegliere capi d’abbigliamento, accessori, complementi dell’arredo e in generale tutti quei prodotti che coloreranno la nostra vita. In questo senso Pantone è una vera e propria istituzione e secondo lui sarà il Classi Blue il colore protagonista di questo 2020. Classic Blue, la nuance che inneggia alla calma Questa è la nuance che si prepara a riempire le nostre case e la sua caratteristica è quella di inneggiare la calma. Dopo aver lasciati l’energetico living coral, protagonista del 2019, il rassicurante Classic Blue entra in scena. L’azienda americana, leader nel settore del colore, ha annunciato che il colore dell’anno sarà una tonalità di blu intenso che evoca pace e serenità. Nel blu dipinto di Classic Blue “Un blu sconfinato evocativo del vasto e infinito cielo serale, – ha spiegato Leatrice ... Leggi la notizia su bigodino

romeifrancesca : COLORE 2020 ??Classic Blue?? Scopri come utilizzare questo fantastico colore nel make-up per un risultato davvero d'impatto!! ???????? - HomeStyleBlogs : #pantone2020 - Classic Blue Perfetto per la #cameradaletto: è calmante, rilassa e concilia il sonno. #Letto di… - micaelacat : Nail art in Classic Blue Pantone: 7 decorazioni da provare | DonnaD -