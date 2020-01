Circola ancora la bufala dei due finti idraulici che rubano in casa: ma sono gli attori di Mamma ho perso l’aereo (Di martedì 14 gennaio 2020) sono invecchiati, ma neanche troppo. Eppure, anche nel 2020, due attori del calibro di Joe Pesci e Daniel Stern continuano a esser ‘scambiati’ per ladri e truffatori anche fuori dalle scene cinematografiche. È la bufala finti idraulici, uscita per la prima volta nel 2016, tornata in auge sui social con quasi diecimila condivisioni. I due attori, noti per aver fatto coppia in ‘Mamma ho perso l’aereo’ (in entrambi gli episodi), sono state vittime di una fake news nata, ovviamente, per fare ironia. In molti, però, hanno preso la notizia sul serio parlando – quasi inevitabilmente, visti i tempi che corrono – di «risorse boldriniane». LEGGI ANCHE > Disney + spiega la rimozione di Mamma ho perso l’aereo e altri titoli dal catalogo «ATTENZIONE!!! Questi due uomini stanno andando in giro per la Provinica di Salerno, dicendo di essere due idraulici chiedendo di entrare a ... Leggi la notizia su giornalettismo

numerocinico : @see_lallero Già una foto della scenografia in costruzione circola da giorni e non sembra malaccio, poi oh ancora s… - alisftkookie : perché questo soggetto circola ancora liberamente? - dedaIux : @gabrieleporri Ancora circola -