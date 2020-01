Cina, potente esplosione nell’impianto chimico: l’enorme palla di fuoco fa paura (Di martedì 14 gennaio 2020) La deflagrazione in un impianto chimico a Zhuhai, nel sud de Paese. Fortunatamente non ci sono state vittime, ma va detto che gli incidenti industriali (anche tragici) sono piuttosto comuni in Cina, dove le norme di sicurezza sono spesso mal applicate. Leggi la notizia su fanpage

ReedRichards_69 : @bonnie379 Come ti capisco! Nel 2006, in Cina, cecavo di ricordarmi una canzone che ballavo in ingilterra nel 1991… - Superdr49425468 : RT @Elena82741896: La Cina è diventata potente (ingannando, tradendo, uccidendo) ma NON COSÌ POTENTE. Taiwan 1. Cina O. Prossimamente: Hong… - Elena82741896 : La Cina è diventata potente (ingannando, tradendo, uccidendo) ma NON COSÌ POTENTE. Taiwan 1. Cina O. Prossimamente:… -