Cina, Cdp finanzia la crescita nel paese di Eurogroup Laminations (Di martedì 14 gennaio 2020) Ammonta a circa 80 milioni di Renminbi, equivalenti a 10 milioni di euro, il quarto finanziamento in valuta locale concesso da Cdp utilizzando la liquidità proveniente dall’emissione del ‘Panda Bond’. La linea di credito, si legge in una nota, è stata accordata in favore di Euro-Misi Laminations Jiaxing Co., Ltd. (Euro-Misi), società che opera nel mercato cinese, consociata del gruppo italiano Eurogroup Laminations, fra i leader mondiali nella produzione e distribuzione di statori e rotori, componenti fondamentali di motori elettrici e generatori, con un fatturato superiore ai 410 milioni di euro e circa 2 mila dipendenti. Le risorse saranno destinate a supportare la crescita di Eurogroup Laminations in Cina e a sostenere gli investimenti in nuovi impianti e macchinari ad alta tecnologia finalizzati alla produzione di componenti per veicoli elettrici nel mercato ... Leggi la notizia su ildenaro

