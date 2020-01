Ciclismo, Chris Hamilton si è rotto un testicolo. L’australiano racconta il drammatico incidente (Di martedì 14 gennaio 2020) Chris Hamilton si è rotto un testicolo. Il ciclista australiano ha parlato sui suoi profili social del bruttissimo incidente in cui è incappato: un paio di settimane fa stava pedalando su una pista ciclabile in compagnia della fidanzata, all’improvviso ha perso il controllo del mezzo e con il bassoventre è andato a sbattere sul manubrio. L’impatto è stato dolorosissimo, il 24enne si è recato in ospedale dove i medici, dopo tutti gli esami del caso, hanno riscontrato la rottura di un testicolo. L’alfiere del Team Sunweb, che ha partecipato alle ultime due edizioni del Giro d’Italia (34° nel 2019, era uno dei compagni di Tom Dumoulin), si è subito sottoposto a un intervento chirurgico e dovrà restare a lungo lontano dalle gare: sicuramente salterà il Tour Down Under e la Cadel Road Race, due corse simbolo dell’estate australiana ciclistica e che aprono a ... Leggi la notizia su oasport

A_Ciclismo_ : RT @SpazioCiclismo: Brutta caduta in allenamento per Chris Hamilton che non usa giri di parole ?? ??'Mi sono rotto un testicolo. E sì, rag… - ottavaldez : RT @MazaCiclismo: Chris Froome, la riabilitazione continua: il britannico torna a pedalare -