Cibo ‘marcio’ per esaltare i sapori: arriva la nuova tecnica culinaria (Di martedì 14 gennaio 2020) “Il potere del vapore”: si impone la nuova tecnica in cucina che, con il Cibo ‘marcio’, punta a trasformare gli ingredienti senza alterarli: ecco come funziona Cottura, vapore (fonte foto: Pixabay) La scienza culinaria e la tecnica in cucina non conoscono confini, e da qualche tempo a questa parte in Italia si sta riprendendo proprio una tecnica usata in oriente e nel nord Europa, che ha come protagonista il Cibo ‘marcio‘. Oggi, il pensiero va inevitabilmente al Cibo avariato e i dubbi sorgono spontanei; tuttavia, la tecnica in questione è decisamente lontana da ciò e utilizza il vapore per far invecchiare le pietanza, al fine di esaltarne i sapori. Trasformare gli ingredienti contenuti nella pietanza, senza però alterarli. In Italia, ad occuparsi di tale tecnica è lo chef avellinese Alfredo Iannaccone che, studiando la ... Leggi la notizia su chenews

blvckgnr : Gesù Cristo, al posto del cervello avete cibo per gatti. Siete talmente abituati a prenderlo nel gobbo che vedete del marcio in tutto. - Annawkf2305 : + ed erano aperti 24/7 quindi se ti alzi alle 3 di notte ed hai voglia di marcio o unto avete tutto a portata di ma… -