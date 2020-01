Chiesa: giovedì convegno in Cattolica a Milano su figura cardinale Tauran (2) (Di martedì 14 gennaio 2020) (Adnkronos) - Il primo dicembre 1990 fu eletto arcivescovo titolare di Telepte e nominato segretario di tale Consiglio che, qualche mese più tardi, prese il nome di Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato. Durante i 13 anni trascorsi alla guida della Sezione per i Rapporti con Leggi la notizia su liberoquotidiano

teatroastragali : CANTICO DEI CANTICI PER LINGUA MADRE Giovedì 16 gennaio 2020 h. 18 Chiesa delle Clarisse - Copertino Ingresso libe… - Elina83198899 : RT @AntonioSocci1: A SIENA, GIOVEDI 16 GENNAIO ALLE ORE 18 SANTA MARIA DELLA SCALA (PIAZZA DEL DUOMO) Presento il mio libro 'Il dio Mercato… - Pzzglc67d03 : RT @AntonioSocci1: A SIENA, GIOVEDI 16 GENNAIO ALLE ORE 18 SANTA MARIA DELLA SCALA (PIAZZA DEL DUOMO) Presento il mio libro 'Il dio Mercato… -