Chi usa troppo il cellulare è a rischio cancro al cervello, lo dice una sentenza (Di martedì 14 gennaio 2020) L’uso dello smartphone potrebbe aumentare il rischio di ammalarsi di tumore al cervello. Se le tesi sostenute da alcune ricerche scientifiche non bastano, ora a lanciare l’allarme c’è anche una sentenza della Corte di Appello di Torino. I giudici piemontesi hanno confermato una sentenza emessa in primo grado dai colleghi del Tribunale di Ivrea del 2017 sul caso di un dipendente dell’allora Telecom Italia che aveva scoperto di avere un neurinoma, una tipologia di tumore, del nervo acustico. La sentenza della Corte d’Appello torinese riapre adesso il dibattito pubblico sulla potenziale pericolosità dei telefoni cellulari, tablet e altri dispositivi senza fili. C’è da dire che durante l’estate scorsa una ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità, Arpa, Enea e Cnr.Irea aveva stabilito che non è ancora chiaro se possa esserci un collegamento ... Leggi la notizia su direttasicilia

