Chi era Qassem Soleimani | intervista a Azam Bahrami | attivista iraniana per i diritti

Chi è Qassem Soleimani? Per capire chi fosse Soleimani occorrono alcune premesse. Ali Khamenei è la figura politico-religiosa più importante dell'Iran, è l'uomo più potente dell'Iran, ma la sua non è una posizione elettiva. Non è tenuto a rispondere alle istituzioni iraniane, ma viceversa, sono le istituzioni a dover rispondere a lui. E' un "dittatore religioso", dispone dell'apparato politico e

