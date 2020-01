Chi è Raffaello Mazzoni, il ricercatore de La pupa e il Secchione ammaliato da Angelica Preziosi (Di martedì 14 gennaio 2020) Gli piace farsi chiamare "il Conte", perché si definisce elegante nell'abbigliamento e nel linguaggio. Mazzoni vanta un curriculum notevole: laureato in farmacia oggi lavora come ricercatore medico e analista presso un importante centro sportivo. Sin dal primo incontro è rimasto incantato dalla sua pupa Angelica Preziosi: "Farò di tutto per essere il Secchione giusto per te". Leggi la notizia su fanpage

