Chi è Lucia Borgonzoni, candidata pronta a sfidare il centrosinistra (Di martedì 14 gennaio 2020) Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni sono i due principali candidati che si presenteranno ai nastri di partenza elettorali in Emilia Romagna. Duro testa a testa tra i due avversari politici, ma la resa dei conti è vicina. Il 26 gennaio 2020 si voterà in Calabria ed Emilia-Romagna, storica “roccaforte rossa” dove il centrodestra sta trovando ampio riscontro tra i cittadini. Stefano Bonaccini, presidente uscente in cerca della riconferma, è il candidato del centrosinistra. La sua vittoria era arrivata alle Regionali in Emilia Romagna del 2014, in un’elezione in cui la partecipazione al voto fu estremamente bassa, inferiore al 38% degli aventi diritto. Chi è, invece, Lucia Borgonzoni, attualmente senatrice della Lega e candidata del centrodestra? Chi è Lucia Borgonzoni, candidata della Lega Nata a Bologna il 18 settembre del 1976, la Borgonzoni è pronta a dare battaglia al suo ... Leggi la notizia su notizie

GrandeFratello : Lucia Nunez, da Vivere a Le Tre Rose Di Eva... ed una lunga storia d'amore con Imma Battaglia. Ora vive un nuovo am… - Valelucarelli79 : @matteosalvinimi Posto buongiorno ?? Attendiamo con ansia rispettivamente:perculare chi non mi vota,gattini/canini,… - lucia_ticozzi : RT @LaVeritaWeb: L'ex sottosegretario leghista all'Interno Nicola Molteni: «Sul caso Gregoretti ci fu totale condivisione Fu un'azione legi… -